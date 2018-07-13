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(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). С начала лета в Елабуге змеи покусали двоих человек, об этом сегодня сообщили Елабужской ЦРБ.
В начале июля к медикам обратился 45-летний житель села Танайка. Змея укусила его в танайских лугах во время сенокоса. Мужчину пришлось госпитализировать, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Второй случай произошел с 19-летней жительницей Кукморского района, которая гостила в Елабуге. В больницу она обратилась на днях. По словам местных медиков, ей также была сделана противозмеиная сыворотка. От госпитализации девушка отказалась.
Врачи напоминают: при укусе змеи, необходимо срочно обращаться в больницу, ни в коем случае не заниматься самолечением
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