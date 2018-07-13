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Татар-информ

13 июля 2018, 10:17

Здоровье и среда

Роспотребнадзор напомнил, как правильно собирать грибы

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Ведомство рекомендует не собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор напомнил правила по сбору грибов, чтобы ими не отравиться. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. 

Следует собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест. Нужно срезать грибы с целой ножкой и собирать их только в плетеные корзины, а не в ведра или полиэтиленовые пакеты, так они дольше останутся свежими.

Грибы следует обработать в тот же день, когда они были собраны, каждый вид грибов нужно готовить отдельно. Нельзя мариновать или солить продукт в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Грибы рекомендуется есть только полностью здоровым людям старше 14 лет.

Каждый год в России фиксируется около 1 тыс. отравившихся грибами, примерно 30 случаев заканчивается летальными исходами.

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