Студенты КНИТУ вошли в команду «100 лидеров» Алабуги

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Студенты Казанского национального исследовательского технологического университета попали в команду «100 лидеров» проекта корпоративного университета «Алабуга». Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью

Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Весной представители особой экономической зоны провели в университете бизнес-игру с реальными экономическими кейсами, с которой блестяще справились студенты кафедры инноватики в химической технологии КНИТУ. В июле они были приглашены к участию в очном отборочном туре проекта «100 лидеров».

Четыре студента – Дарья Козина, Эльвина Габбасова, Павел Климов и Сайдаш Галиев участвовали в деловых играх по разным направлениям менеджмента, выполняли коллективные работы на участках «Алабуги». Делали домашние задания, знакомились с предприятиями особой экономической зоны.

Участникам проекта уже сейчас предложена работа, а через 3 — 5 лет они смогут принять участие в проектах федерального и международного уровня.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.