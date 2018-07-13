Утонувшую в реке Криуша жительницу Елабуги опознал сын

Женщина ушла купаться одна 10 июля, домой не вернулась.

(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Женщину, утонувшую в реке Криуша в Елабужском районе, опознали, об этом сегодня сообщили в местном отделе полиции. Сюда обратился мужчина, который узнал в погибшей свою мать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что тело женщины обнаружили 11 июля в реке Криуша близ села Танайка рыбаки.

Как выяснилось, погибшей было 53 года. 10 июля она одна ушла купаться и домой не вернулась. По словам полицейских, в момент, когда случилась трагедия, женщина была трезва, ее одежду найти не удалось.