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Историю возникновения татарской тюбетейки рассказали гостям пресс-центра ЧМ в Казани

Татар-информ

13 июля 2018, 09:56

Культура

Фестиваль средневековых боев «Великий Болгар 2018» пройдет 14 и 15 августа

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На фестивале «Великий Булгар» можно будет стать жителем города Болгар 13 века, или воином Золотой Орды, мастером Владимиро-Суздальского княжества.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). На территории Болгарского музея-заповедника 11 и 12 августа состоится фестиваль средневековых боев «Великий Болгар 2018», сообщает организационный комитет.

Участник мероприятия сможет посетить многочисленные мастер-классы, интерактивные занятия, экскурсии и тематический квест. На фестивале «Великий Булгар» можно будет стать жителем города Болгар 13 века или воином Золотой Орды, мастером-ремесленником Владимиро-Суздальского княжества или европейским гостем.

Для гостей фестиваля состоятся экскурсия на фестивале «Все по-настоящему!» и тематический квест «Вперед в прошлое!».

Во время экскурсии участники мероприятия смогут посетить площадки «Ристалище», «Историческую ярмарку», «Сцену», а также площадку исторического лагеря «Великий Болгар», «Средневековых боевых машин», «Лучный турнир» и многие другие.

Вход на фестиваль платный – от 100 до 300 рублей. Дети до 6 лет (включительно) бесплатно.

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