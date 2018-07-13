Фестиваль средневековых боев «Великий Болгар 2018» пройдет 14 и 15 августа

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). На территории Болгарского музея-заповедника 11 и 12 августа состоится фестиваль средневековых боев «Великий Болгар 2018», сообщает организационный комитет.
Участник мероприятия сможет посетить многочисленные мастер-классы, интерактивные занятия, экскурсии и тематический квест. На фестивале «Великий Булгар» можно будет стать жителем города Болгар 13 века или воином Золотой Орды, мастером-ремесленником Владимиро-Суздальского княжества или европейским гостем.
Для гостей фестиваля состоятся экскурсия на фестивале «Все по-настоящему!» и тематический квест «Вперед в прошлое!».
Во время экскурсии участники мероприятия смогут посетить площадки «Ристалище», «Историческую ярмарку», «Сцену», а также площадку исторического лагеря «Великий Болгар», «Средневековых боевых машин», «Лучный турнир» и многие другие.
Вход на фестиваль платный – от 100 до 300 рублей. Дети до 6 лет (включительно) бесплатно.
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