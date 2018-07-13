Президент Южной Кореи: Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в «нормальную страну»

Если Ким Чен Ын сдержит обещание по денуклеаризации, то сможет добиться процветания своей страны, заявил Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал все стороны способствовать денуклеаризации КНДР в связи с тем, что северокорейский лидер планирует сделать свою страну «нормальной». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

По словам Мун Чжэ Ина, который находится с визитом Сингапуре, он два раза встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у которого есть большое желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею «в нормальную страну».

Если глава Северной Кореи сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет добиться процветания своей страны, заявил южнокорейский лидер.

Ранее Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии письма Ким Чен Ына.