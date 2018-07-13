Президент Южной Кореи: Ким Чен Ын хочет превратить КНДР в «нормальную страну»

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал все стороны способствовать денуклеаризации КНДР в связи с тем, что северокорейский лидер планирует сделать свою страну «нормальной». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.
По словам Мун Чжэ Ина, который находится с визитом Сингапуре, он два раза встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у которого есть большое желание прекратить идеологическую конфронтацию и превратить Северную Корею «в нормальную страну».
Если глава Северной Кореи сдержит свое обещание по денуклеаризации, то он сможет добиться процветания своей страны, заявил южнокорейский лидер.
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