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В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

13 июля 2018, 09:16

Экономика и финансы

У россиян в июне вырос объем «свободных денег»

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Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на нужные товары и услуги.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В июне этого года объем «свободных» денег у российских граждан увеличился на 23,2 процента по сравнению с маем этого года, составив 29,7 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные холдинга «Ромир».

Отмечается, что среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия 2018 года составило 23,3 тыс. рублей.

По сравнению с июнем прошлого года показатель увеличился на 25,3 процента, с 23,7 тыс. рублей, говорится в исследовании.

В городах с населением от миллиона человек значение индекса за прошлый месяц выросло на 20,3 процента до 38 тыс. рублей. В городах с населением менее 500 тыс. индекс повысился на 33,3 процента и достиг 20,8 тыс. рублей.

По словам экспертов, такой скачок может быть вызван тем, что многие россияне решили проводить свой отпуск дома, а не в поездках.

Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на нужные товары и услуги.

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