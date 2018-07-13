Треть расходов туристов на ЧМ в Казани пришлась на гостиницы и хостелы

Затраты туристов на проживание, питание и развлечения принесли Татарстану девять миллиардов рублей.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Примерно треть расходов болельщиков, посетивших Татарстан во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 в Казани, пришлась на проживание в гостиницах и хостелах. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Оборот туристической отрасли за время ЧМ-2018 в Татарстане составил 9 млрд рублей. По словам Иванова, расходы туристов в заведениях общепита из них составили 20 процентов. Столько же потратили туристы на развлечения. Около 10 — 15 процентов пришлись на покупку памятных сувениров.

«Если в процентах, то примерно 30 процентов — это проживание, 20 процентов — это питание, 20 процентов — это развлечения и процентов 10 — 15 — это покупки сувениров. Может, чуть меньше, чем классические туристы, наши болельщики потратили на посещение музеев и экскурсий, но это на всех чемпионатах так», — отметил Иванов.

Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.