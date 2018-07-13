Треть расходов туристов на ЧМ в Казани пришлась на гостиницы и хостелы

Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Примерно треть расходов болельщиков, посетивших Татарстан во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 в Казани, пришлась на проживание в гостиницах и хостелах. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
Оборот туристической отрасли за время ЧМ-2018 в Татарстане составил 9 млрд рублей. По словам Иванова, расходы туристов в заведениях общепита из них составили 20 процентов. Столько же потратили туристы на развлечения. Около 10 — 15 процентов пришлись на покупку памятных сувениров.
«Если в процентах, то примерно 30 процентов — это проживание, 20 процентов — это питание, 20 процентов — это развлечения и процентов 10 — 15 — это покупки сувениров. Может, чуть меньше, чем классические туристы, наши болельщики потратили на посещение музеев и экскурсий, но это на всех чемпионатах так», — отметил Иванов.
Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
На старт выйдут более 1,5 тыс. любителей и профессиональные спортсмены.
По сравнению с прошлым годом особенно заметен рост экономии при закупках на биржевой площадке.
24-летняя девушка-водитель и ее пассажирка госпитализированы с сотрясением головного мозга.
Отключение горячей воды продлится с 16 по 30 июля.
Часть ограждения проходила в трех сантиметрах от частного дома соседа женщины.
Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.
Автомобиль вылетел с дороги неподалеку от деревни Старая Юмья.
Госкомитета РТ по туризму прогнозирует, что туристический поток в республику в 2018 году может вырасти до 10 и более процентов.
До конца года в республике капитально отремонтируют 48 километров федеральных дорог.
Список возглавил Санкт-Петербург (54 процентов голосов), на втором месте – Москва (12 процентов), Казань набрала десять процентов голосов.
45-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Чаще всего гостей мундиаля интересовали карты города, валютные обменники, заведения общепита, национальная кухня и расписание шаттлов до стадиона.
Основная масса болельщиков останавливалась в столице Татарстана на три дня.
Общественный транспорт, проходящий через остановки «Энергоуниверситет» и «Молодежный центр», будет работать до 00.30.
Затраты туристов на проживание, питание и развлечения принесли Татарстану девять миллиардов рублей.
Неполную информацию предоставили 11 руководителей учебных учреждений.
По предварительным подсчетам Госкомитета по туризму РТ, город посетили около 300 тысяч туристов из 36 стран мира.