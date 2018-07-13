Оборот туристической отрасли за время ЧМ-2018 в Татарстане составил девять млрд рублей

За все время пребывания в республике в период мундиаля турист в среднем потратил 30 тыс. рублей.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Оборот туристической отрасли в Татарстане в период проведения чемпионата мира по футболу составляет около 9 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Во время чемпионата мира по футболу Татарстан посетили 300 тыс. туристов, что превышает ранее прогнозируемую цифру в 200 тыс. человек.

«Мы проводили в течение чемпионата мира ряд опросов и исследований. По нашим данным, в среднем каждый приезжающий в республику турист тратил за все время пребывания порядка 30 тыс. рублей», — отметил Иванов.

По его словам, в эту сумму входят затраты на проживание, питание, развлечения и различные покупки.

«Исходя из этих данных, оборот туристической отрасли Татарстана за период чемпионата мира составил порядка 9 млрд рублей. Это те деньги, которые в республике потратили болельщики и туристы. Это существенная цифра», — подчеркнул председатель Государственного комитета РТ по туризму.

Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.