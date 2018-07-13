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Татар-информ

13 июля 2018, 08:52

Политика

Более 15 иностранных летательных аппаратов провели разведку у границ России

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По данным российской армии, за неделю российские истребители семь раз пресекали попытки нарушить границу.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). За неделю более 15 иностранных летательных аппаратов провели разведку возле российских границ, следует из данных газеты российских Вооруженных сил «Красная звезда».

Кроме того, отмечается, что в течение прошедшей недели истребители выполнили семь подъемов, чтобы не допустить нарушения границ России.

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