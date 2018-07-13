Международный аэропорт «Казань» перевез более 400 тыс. пассажиров за время ЧМ-2018

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). С 8 июня до 8 июля международный аэропорт «Казань» перевез 415 тыс. 846 пассажиров. Этот показатель на 36,3 процента превышает аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Так, международными направлениями воспользовались 171 тыс. 777 пассажиров: пассажиропоток на этих направлениях увеличился на 36,9 процента к аналогичному периоду прошлого года. На внутренних направлениях этот показатель вырос на 35,9 процента, пассажиропоток составил 244 тыс. 69 пассажиров.
При этом наибольшее количество пассажиров пришлось на московское направление: аэропорт обслужил более 168 тыс. пассажиров.
Как отметили в пресс-службе, за указанный период было выполнено 4 тыс. 4 рейса. Наибольшее количество пассажиров в сутки пришлось на день проведения в Казани матча четвертьфинала Бразилия — Бельгия: тогда пассажиропоток составил 26 тыс. 153 пассажира.
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