Порошенко назвал оптимальную модель закупки российского газа Украиной

Покупка российского газа на границе должна обеспечить должный уровень энергетической безопасности, считает украинский лидер.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Модель закупки газа из России на границе с Украиной будет оптимальной, заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Энергетически союз и энергобезопасность станет одним из следующих приоритетов на пути интеграции Украины в «европейские модели», отметил Порошенко.

«А это не только „Северный поток — 2“, это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — сказал украинский лидер.

Покупка российского газа на границе должна обеспечить должный уровень энергетической безопасности, а также прекратить «инсинуации», подчеркнул Президент Украины.