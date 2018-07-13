Порошенко назвал оптимальную модель закупки российского газа Украиной

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Модель закупки газа из России на границе с Украиной будет оптимальной, заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Энергетически союз и энергобезопасность станет одним из следующих приоритетов на пути интеграции Украины в «европейские модели», отметил Порошенко.
«А это не только „Северный поток — 2“, это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — сказал украинский лидер.
Покупка российского газа на границе должна обеспечить должный уровень энергетической безопасности, а также прекратить «инсинуации», подчеркнул Президент Украины.
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