Трамп не намерен разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп намерен продолжать поддерживать связи с Россией, несмотря на обвинения в причастности последней к инцидентам в британских Солсбери и Эймсбери. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Sun, сообщает RT.
«Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он отказаться от участия в саммите Россия — США из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Великобритания обвинила Россию в гибели женщины в Эймсбери.
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