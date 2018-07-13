При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек

Пострадавшие доставлены в больницы для лечения.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 12 человек пострадали от взрыва резервуара с топливом у Каирского международного аэропорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный египетский источник.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается помощь.

Взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании «Гелиополис» произошел из-за сильной жары, заявил официальный представитель египетской армии Тамер Рифаи. Резервуар взорвался за пределами аэропорта и не повлиял на его работу, отметили в Министерстве гражданской авиации Египта.

Авиасообщение в воздушной гавани осуществляется в обычном режиме. Пожар, возникший в результате взрыва, потушен.