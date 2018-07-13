В Раде заявили, что украинский вопрос начал раздражать Европу

Депутат Верховной рады одобрил то, что Путин и Трамп обсудят ситуацию на Украине.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Украинский вопрос начал раздражать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Шуфрич напомнил о скорой встрече Президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, где они, по словам депутата, обсудят ситуацию на Украине.

«Хорошо, что там украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает», — сказал Шуфрич.