Порошенко обсудил с Трампом встречу с Путиным

Украинский и американский лидеры беседовали около 20 минут.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи в рамках саммита НАТО обсудил с Президентом США Дональдом Трампом предстоящую встречу последнего с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Укринформ».

«Мне было интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили мою встречу с Президентом США. Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу Президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы „Северного потока — 2“», — сказал Порошенко.

Кроме того, по словам украинского лидера, на встрече также обсуждались «достижения Украины в продвижении реформ».

Порошенко и Трамп беседовали около 20 минут, сообщает источник «Европейской правды».