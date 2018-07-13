В пятницу 13-го земляне увидят уникальное солнечное затмение

Затмение Солнца суперлуной можно будет наблюдать из Австралии, Новой Зеландии и Антарктики.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В пятницу, 13 июля, жители Земли смогут наблюдать затмение Солнца суперлуной. Свидетелями редкого явления смогут стать жители Австралии, Новой Зеландии, а также ученые, которые работают на антарктической станции Кейси, сообщает ТАСС.

Расстояние между Луной и Землей составит 357 тыс. 430 км. Затмение суперлуной начнется после полудня, а в 13.20 по местному времени австралийцы смогут наблюдать, как Луна закроет 3,5 процента поверхности Солнца. Новозеландцы увидят, как спутник Земли заслонит 0,07 процента солнечной поверхности.

Ученые Антарктики будут наблюдать, как Луна закроет собой 20 процентов солнца.

Последний раз подобное солнечное затмение было в декабре 1974 года, следующий раз явление можно будет наблюдать только в 2080 году.