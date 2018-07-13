«Яндекс» получил разрешение на выпуск собственного смартфона

Рекомендуем
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск смартфона собственного производства «Яндекс.Телефон». Это следует из записи в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.
Наличие гаджета в реестре позволяет ввозить его на территорию Евразийского экономического союза. Нотификация была зарегистрирована 4 июля и опубликована 12 июля.
Изготовителем смартфона названо базирующееся в швейцарском Люцерне акционерное общество Yandex Services AG. Модель нового смартфона обозначена как YNDX-000SB
Официально «Яндекс» пока не представлял новый смартфон.
Следующая новость
Открытие антикафе стало возможным благодаря выигранному гранту в размере 400 тысяч рублей.
Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.
Кинокартина создана на основе материалов, снятых 160 фронтовыми операторами.
Выступление Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра состоялось на стадионе «Молодежный».
Издание станет памятным подарком не только для горожан, но и для гостей праздничного Агрыза.
Президент Татарстана пригласил бизнес провинции Хэйлунцзян в Татарстан и заявил о готовности деловых кругов республики к сотрудничеству.
Индивидуальные предприниматели должны уплатить 46 миллионов 694 тысячи рублей.
Депутаты районного Совета одобрили кандидатуру Рината Хайруллина.
Мечеть, построенная татарами в начале XX века, находится в плохом состоянии и требует внимания.
Традиционно праздник начался соревнованиями по рыбной ловле, которые длились два часа.
Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.
Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».
Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино