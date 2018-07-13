«Яндекс» получил разрешение на выпуск собственного смартфона

Официально компания пока не представляла новый гаджет.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Компания «Яндекс» получила разрешение на выпуск смартфона собственного производства «Яндекс.Телефон». Это следует из записи в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

Наличие гаджета в реестре позволяет ввозить его на территорию Евразийского экономического союза. Нотификация была зарегистрирована 4 июля и опубликована 12 июля.

Изготовителем смартфона названо базирующееся в швейцарском Люцерне акционерное общество Yandex Services AG. Модель нового смартфона обозначена как YNDX-000SB

Официально «Яндекс» пока не представлял новый смартфон.