Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся в Москве

О местонахождении Дугласа Мортона полиция сообщила в посольство Британии.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Пропавший после четвертьфинального матча ЧМ-2018 Англия – Швеция в Самаре британский болельщик Дуглас Мортон нашелся в Москве, передает РИА Новости.

После встречи фанат из Британии намеревался поехать в Москву, но так и не сделал этого, перестав выходить на связь с родственниками. Поисками пропавшего занялись британские и российские полицейские.

11 июля представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры рассказал, что Мортон прибыл поездом из Самары на московский Казанский вокзал.

На следующий день сотрудники полиции нашли иностранца в одной из гостиниц столицы. Главк МВД по Москве проинформировал посольство Великобритании о местонахождении подданного Соединенного Королевства.