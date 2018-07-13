Над ликвидацией задолженности работали управляющие компании «Автозаводский», «Камстройсервис», «Энтузиаст», «ДОМиКо».

(Набережные Челны, 13 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах просроченная задолженность за тепло уменьшилась на 19 млн рублей.

По данным на 1 июля текущего года, долг управляющих компаний за тепло составил 251,2 млн рублей. В эту сумму входит и просроченная задолженность в размере 156,5 млн рублей. В Набережночелнинской теплосетевой компании отмечают, что просроченная задолженность уменьшилась на 18,9 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

Активно поработали над ее ликвидацией такие управляющие компании, как «Автозаводский», «Камстройсервис», «Энтузиаст», «ДОМиКо».