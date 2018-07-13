В Челнах ремонтники заменили 6 км подлежащих ремонту тепловых сетей

В 52-м комплексе тепловод отработал 35 лет, и за последние 10 лет на нем было выявлено не менее 20 повреждений.

(Набережные Челны, 13 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах ремонтники заменили шесть из 13,8 километра подлежащих ремонту тепловых сетей, что составлялет 43 процента от общего объема сезонных работ.

Так, в 52-м комплексе идет демонтаж сети с заменой труб с меньшим диаметром на трубы с большим — с 820 мм на 1020. Это связано с необходимостью обеспечить теплом новые микрорайоны: 63-й, 64-й 65-й, 74-й комплексы.

По словам главы Набережночелнинской теплосетевой компании Айрата Зайнуллина, тепловод отработал 35 лет и за последние 10 лет на нем было выявлено не менее 20 повреждений. Сейчас здесь обновлено 800 метров труб. Работы завершатся в сентябре текущего года.

Что касается внутриквартальных сетей, то здесь ремонт проведен на 21 из 36 участков.