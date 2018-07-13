Главное
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

13 июля 2018, 00:32

Культура

Выдающиеся музыканты открыли фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Рекомендуем

Фото: Гульнара Салихова

Выступление Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра состоялось на стадионе «Молодежный».

(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Всемирно известные музыканты Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова сегодня открыли фестиваль под открытым небом «Летние вечера в Елабуге».

Фестиваль продлится до 15 июля. Каждый вечер он будет собирать любителей классической музыки на территории стадиона «Молодежный».

Официальную часть фестиваля открыли заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, глава Елабужского района Геннадий Емельянов и идейный вдохновитель фестиваля Борис Березовский.

Татьяна Ларионова поздравила елабужан, гостей праздника и музыкантов от имени Президента РТ: «Елабуга – купеческий город, территория экономический открытий, туристический город, город новых проектов, одна лишь Спасская ярмарка чего стоит. А сегодня Елабугу можно назвать музыкальной, потому что такое созвездие звезд не снилось даже некоторым большим городам. Поздравляю вас всех с этим уникальным музыкальным событием!»

Также от имени Рустама Минниханова и Геннадия Емельянова в знак признательности и уважения музыкантам были преподнесены цветы.

Перед гостями выступили Борис Березовский (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Никита Борисоглебский (скрипка). Тема концерта была сформулирована как «Русская музыка». Звучали произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Назиба Жиганова. Выступление музыкантов зрители приняли с восторгом и долго не хотели отпускать звезд классической музыки.

Сопрано Айгуль Хисматуллина, лауреат международных конкурсов, назвала Елабугу атмосферным городом. «Площадка для фестиваля выбрана достойная! Публика также достойная», – поделилась она впечатлениями. Впечатлен городом и зрителями был и Борис Березовский. По его словам, он в восторге от организации фестиваля и от теплого приема елабужан.

Гостей праздника действительно было много, трибуны стадиона вмещают более 3 тыс. зрителей, к тому же многие разместились на поляне перед сценой.

Концерт завершился в 21 час. Для удобства гостей общественный транспорт работал до 23 часов. Кроме того, два больших автобуса развозили жителей соседних Набережных Челнов.

 

Следующая новость

Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ
Новости дня
02:31
В Заинске открылось социальное антикафе для подростков и мам с малышами

Открытие антикафе стало возможным благодаря выигранному гранту в размере 400 тысяч рублей.

01:45
В Нижнекамске облагородят озеро Каракуль

Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.

01:26
Московский музей Победы покажет в Казани фильм «День войны»

Кинокартина создана на основе материалов, снятых 160 фронтовыми операторами.

00:59
«Яндекс» получил разрешение на выпуск собственного смартфона
00:53
Британский болельщик пропал в Самаре и нашелся в Москве
00:32
Выдающиеся музыканты открыли фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Выступление Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра состоялось на стадионе «Молодежный».

00:14
Скончался автор портретов снайпера Зайцева и летчика Маресьева
12.07 23:56
Facebook признал 65 тысяч россиян заинтересованными в госизмене
12.07 23:39
Полиция рассказала об инциденте с мужчиной в Солсбери
12.07 23:33
В Агрызе выпустят глянцевый журнал к 80-летию города

Издание станет памятным подарком не только для горожан, но и для гостей праздничного Агрыза.

12.07 23:20
Китаю интересен импорт российского зерна и сотрудничество в вертолетостроении

Президент Татарстана пригласил бизнес провинции Хэйлунцзян в Татарстан и заявил о готовности деловых кругов республики к сотрудничеству.

12.07 23:04
До середины июля подоходный налог должны уплатить около десяти тысяч челнинцев

Индивидуальные предприниматели должны уплатить 46 миллионов 694 тысячи рублей.

12.07 22:47
США пригрозили РФ санкциями за покупку нефти у Ирана
12.07 22:32
В Елабужском районе РТ утвердили руководителя исполкома

Депутаты районного Совета одобрили кандидатуру Рината Хайруллина.

12.07 22:18
Татарстан и китайская провинция Хэйлунцзян отремонтируют мечеть в Харбине

Мечеть, построенная татарами в начале XX века, находится в плохом состоянии и требует внимания.

12.07 22:06
Трамп опубликовал в Twitter’е направленное ему письмо Ким Чен Ына
12.07 21:51
День рыбака отметили в Рыбно-Слободском районе РТ

Традиционно праздник начался соревнованиями по рыбной ловле, которые длились два часа.

12.07 21:37
Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку после испытательного полета
12.07 21:26
Большинство американцев назвали Обаму лучшим Президентом США
12.07 21:14
РЖД приобретут 104 новых вагона для пригородных перевозок почти на 6 млрд рублей
12.07 21:00
Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ

Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.

12.07 20:50
Минниханов поздравил участников пятой республиканской полевой олимпиады юных геологов

Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».

12.07 20:44
Самый дешевый в мире автомобиль перестал пользоваться спросом
12.07 20:30
Владимир Путин удостоил певицу Валерию ордена Дружбы
12.07 20:24
13 июля на озере Лесное проведут экологическую акцию

Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.

События

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля

12 июляКоварная болезнь МакSим: почему певица бросила сцену на пике популярности

12 июляДобро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как федеральный Сабантуй стал для батыров лотереей

11 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

11 июляСамые яркие болельщицы матчей ЧМ в Казани: фоторепортаж «Татар-информ»