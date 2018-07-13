Выдающиеся музыканты открыли фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Выступление Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра состоялось на стадионе «Молодежный».

(Елабуга, 13 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Всемирно известные музыканты Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова сегодня открыли фестиваль под открытым небом «Летние вечера в Елабуге».

Фестиваль продлится до 15 июля. Каждый вечер он будет собирать любителей классической музыки на территории стадиона «Молодежный».

Официальную часть фестиваля открыли заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова, глава Елабужского района Геннадий Емельянов и идейный вдохновитель фестиваля Борис Березовский.

Татьяна Ларионова поздравила елабужан, гостей праздника и музыкантов от имени Президента РТ: «Елабуга – купеческий город, территория экономический открытий, туристический город, город новых проектов, одна лишь Спасская ярмарка чего стоит. А сегодня Елабугу можно назвать музыкальной, потому что такое созвездие звезд не снилось даже некоторым большим городам. Поздравляю вас всех с этим уникальным музыкальным событием!»

Также от имени Рустама Минниханова и Геннадия Емельянова в знак признательности и уважения музыкантам были преподнесены цветы.

Перед гостями выступили Борис Березовский (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Никита Борисоглебский (скрипка). Тема концерта была сформулирована как «Русская музыка». Звучали произведения Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Назиба Жиганова. Выступление музыкантов зрители приняли с восторгом и долго не хотели отпускать звезд классической музыки.

Сопрано Айгуль Хисматуллина, лауреат международных конкурсов, назвала Елабугу атмосферным городом. «Площадка для фестиваля выбрана достойная! Публика также достойная», – поделилась она впечатлениями. Впечатлен городом и зрителями был и Борис Березовский. По его словам, он в восторге от организации фестиваля и от теплого приема елабужан.

Гостей праздника действительно было много, трибуны стадиона вмещают более 3 тыс. зрителей, к тому же многие разместились на поляне перед сценой.

Концерт завершился в 21 час. Для удобства гостей общественный транспорт работал до 23 часов. Кроме того, два больших автобуса развозили жителей соседних Набережных Челнов.