Премьера казанского фильма о Елизавете Романовой объявлена свободной для посещения

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 18 июля одновременно в Казани, Екатеринбурге и Алапаевске, а затем и в Москве состоится премьера художественного фильма «Осанна» о жизни Елизаветы Федоровны Романовой, сестры последней русской императрицы. Показ, как анонсирует пресс-служба кинокомпании Алексея Барыкина, режиссера картины, начнется в Казани в 18.00 в кинотеатре «Синема 5» (ТЦ ParkHouse на Ямашева, 46) и будет бесплатным для всех желающих.
Главные роли в фильме исполнили Александр Михайлов («Любовь и голуби»), Андрей Мерзликин («Бумер») и народная артистка России, балерина Илзе Лиепа. После просмотра состоится творческая встреча с создателями фильма.
Фильм «Осанна» рассказывает о жизни внучки королевы Виктории и красивейшей женщины своего времени Елизавете Романовой. Он вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, и когда супруга убили, занялась благотворительностью, основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. В 1918 году Елизавету Романову жестоко убили большевики, заживо сбросив в шахту в Алапаевске (город в Свердловской области прим. Т-и). После смерти православная церковь канонизировала ее, и Елизавета Федоровна стала самой знаменитой русской святой ХХ века.
Бывала Елизавета Федоровна и в Казани. Часть фильма посвящена ее вкладу в обустройство собора на месте явления Казанской иконы Божией Матери (собор в настоящее время восстанавливается).
Авторы фильма, казанская съемочная группа под руководством режиссера Алексея Барыкина, приурочили его к трагической годовщине – столетию расстрела царской семьи в Екатеринбурге и убийству Елизаветы Федоровны в Алапаевске в 1918 году. Работу над лентой благословил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, финансовую поддержку оказал казанский меценат Андрей Колмаков. Картина снималась в Иерусалиме, Дармштадте, Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге и Алапаевске.
На премьерный бесплатный показ в кинотеатре организаторы рекомендуют приходить заранее (количество мест в зале ограничено). Кроме того, вечером 18 июля фильм можно будет увидеть на каналах «ТНВ», «Спас» и «Союз».
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