Во время матчей ЧМ стадион «Казань Арена» посетили фанаты из 100 стран мира

По данным оператора МТС, за 6 игр абоненты из 100 стран мира скачали почти 4,5 терабайт трафика, болельщики наговорили 150 тысяч минут.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Максимальное количество футбольных болельщиков МТС зафиксировала во время матча Франция – Аргентина 30 июня, где примерно треть зрителей делились своими впечатлениями от игры в сетях МТС. Второй по популярности матч собрал максимальное количество болельщиков в сетях МТС на матче Иран — Испания.

Самым «качающим» матчем стала последняя игра на казанском стадионе между Бразилией и Бельгией 6 июля, где за 90 минут абоненты передали почти 1 Тб футбольных впечатлений. Самыми разговорчивыми абоненты МТС стали во время игры между Кореей и Германией, проговорив за 1,5 часа футбольного матча 670 часов по телефону.

Игры групповых турниров и плей-офф посетили болельщики пяти континентов: от Новой Зеландии до Норвегии, от Гватемалы до Индонезии. Наибольшее число иностранцев зарегистрировались в сети МТС 30 июня, причем количество болельщиков команды из Аргентины в пять раз превышало число фанатов из Франции среди абонентов, зарегистрированных в сети оператора. Примечательно, что лидером по количеству иностранных болельщиков, посетивших матчи в Казани, стали гости из США, причем большая часть из них посетила матч между Польшей и Колумбией. Также в ТОП-5 стран, посетивших Казань, вошли Аргентина, Австрия, Австралия, Германия. В разные дни на трибунах «Казань Арены» были туристы из таких далеких стран, как Мали, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Мадагаскар, Бангладеш.

В период футбольного первенства Казань посетили болельщики из 83 регионов России, в том числе Магадана, Еврейской автономной области, Хакасии, Калмыкии и других удаленных регионов. Самыми многочисленными десантами поклонников футбола, не считая жителей Татарстана, стали гости из Нижегородской и Московской областей.

К началу главного спортивного события МТС развернула сеть Massive MIMO в стандарте LTE-TDD 2600 в Казани. Это решение, которое будет использоваться в 5G, за счет использования на базовых станциях множественных антенных элементов до пяти раз увеличивает емкость сети и обеспечиват десяткам тысяч болельщиков качественный доступ к скоростному мобильному Интернету на большинстве современных моделей смартфонов.

В конце мая МТС завершила работы по расширению покрытия сети на стадионе «Казань Арена», а также были проведены работы по модернизации и умощнению сетей в фан-зонах — в зоне болельщиков перед Центром семьи «Казан» и на площади перед медиафасадом «Казань Арена», в местах отдыха болельщиков, а также на тренировочных базах, где разместились сборные Японии, Колумбии и Австралии. Высокое качество связи и мобильного Интернета обеспечено во всех терминалах международного аэропорта «Казань», на пути следования аэроэкспресса, а также на всех станциях казанского метрополитена, в районе обоих железнодорожных вокзалов Казани.