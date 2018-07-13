Эпизоды боев двух Отечественных войн разыграют во дворе Нацмузея РТ

Программа фестиваля будет посвящена Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 4 и 5 августа в Нацмузее РТ пройдет межрегиональный военно-исторический фестиваль «Восток-Запад: Отечественные войны России», сообщает Минкультуры РТ.



Программа фестиваля 4 августа будет посвящена Отечественной войне 1812 года. Посетители смогут увидеть солдатский бивуак, познакомиться с традициями дуэлей. В здании музея будет проведен бал и мастер-класс по бальным танцам.



5 августа будет посвящено Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Зрители увидят эпизоды боев Орловско-Курской наступательной операции, а именно битвы за город Орел, который был освобожден 5 августа 1943 года.



Кульминацией фестиваля станет реконструкция эпизодов боевых действий, которую представят члены военно-исторических клубов России. Участники предстанут в униформах и снаряжениях различных исторических эпох.



В прошлом году фестиваль «Восток-Запад» выиграл гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards как лучшее туристическое событие исторической направленности.