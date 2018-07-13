Казань примет VIII чемпионат мира по пляжному гандболу

В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). С 24 по 29 июля в столице Татарстана состоится VIII чемпионат мира по пляжному гандболу, сообщает Департамент медиа АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».



В состязаниях примет рекордное с 2004 года количество участников – 32 мужских и женских национальных команды.



В этом году по итогам отборочных соревнований новичками чемпионата стали сразу несколько сборных. Впервые за золото турнира поборются мужские сборные Новой Зеландии, Швеции и Вьетнама, у женщин – сборные Франции, США, Греции, Мексики, Парагвая и Вьетнама.



На сегодняшний день самые успешные мужские и женские команды у Бразилии. Мужская сборная участвовала во всех восьми чемпионатах, побеждала четыре раза, а женская становилась обладателем золота трижды.



Турниры проводятся с 2004 года раз в два года. Последний чемпионат состоялся в 2016 году в Будапеште.



Чемпионат в Казани пройдет на кортах Центра пляжных видов спорта, расположенном на ул. Сибгата Хакима, 70. Вход свободный.