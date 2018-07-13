В Лаишевском районе РТ отметят юбилейный праздник Родника

На празднике выступят казанский коллектив «Красная горка» и артисты Лаишевского района.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Завтра, 14 июля, в селе Среднее Девятово Лаишевского района РТ пройдет юбилейный праздник Родника, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Праздник состоится уже в десятый раз. Начнется он с велопробега (старт от купели), затем будет организован квест «Девятовский родник».

Посетители фестиваля смогут насладиться танцами под духовой оркестр Казанской консерватории, а также спеть на свободной сцене в мероприятии «Поем вместе». Для гостей выступят казанский коллектив «Красная горка» и артисты Лаишевского района.

Для любителей спорта пройдут турнир по волейболу и мастер-класс по бадминтону, будет работать детская площадка.

Завершится день фестивалем водных фонариков, огненным шоу театра «Джива» и салютом.