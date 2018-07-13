Опубликован список самых популярных у иностранных туристов мест в Казани

В первую пятерку вошли стадион Kazan-Arena, территория Фан-феста у Центра семьи «Казан», сам Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и мечеть «Кул Шариф

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Эксперты MAPS.ME выявили, какие точки и достопримечательности больше всего привлекают зарубежных болельщиков чемпионата мира по футболу в столице Татарстана.

В первую пятерку вошли стадион Kazan-Arena, территория Фан-феста у Центра семьи «Казан», сам Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и мечеть «Кул Шариф».

Во второй пятерке топа-10 расположились станция Казань-Пассажирская, остановка «Футбольный стадион "Казань-Арена"», центр выдачи паспорта болельщика на Кремлевской набережной, Центральный стадион.

В списке также фигурируют Петропавловский собор, Дворец земледельцев, торговые центры «Кольцо» и «Мега», станции метро «Кремлевская», «Площадь Тукая» и «Козья слобода», ЦУМ. Болельщики также часто посещали памятник Коту Казанскому и скульптуру «Загадки Шурале».