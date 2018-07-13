Опубликован список самых популярных у иностранных туристов мест в Казани

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Эксперты MAPS.ME выявили, какие точки и достопримечательности больше всего привлекают зарубежных болельщиков чемпионата мира по футболу в столице Татарстана.
В первую пятерку вошли стадион Kazan-Arena, территория Фан-феста у Центра семьи «Казан», сам Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и мечеть «Кул Шариф».
Во второй пятерке топа-10 расположились станция Казань-Пассажирская, остановка «Футбольный стадион "Казань-Арена"», центр выдачи паспорта болельщика на Кремлевской набережной, Центральный стадион.
В списке также фигурируют Петропавловский собор, Дворец земледельцев, торговые центры «Кольцо» и «Мега», станции метро «Кремлевская», «Площадь Тукая» и «Козья слобода», ЦУМ. Болельщики также часто посещали памятник Коту Казанскому и скульптуру «Загадки Шурале».
Следующая новость
На празднике выступят казанский коллектив «Красная горка» и артисты Лаишевского района.
В первую пятерку вошли стадион Kazan-Arena, территория Фан-феста у Центра семьи «Казан», сам Центр семьи «Казан», Казанский Кремль и мечеть «Кул Шариф
Все желающие могут присоединиться к разговору в Центральной библиотеке имени Г. Тукая 19 июля.
Открытие антикафе стало возможным благодаря выигранному гранту в размере 400 тысяч рублей.
Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.
Кинокартина создана на основе материалов, снятых 160 фронтовыми операторами.
Выступление Санкт-Петербургского академического симфонического оркестра состоялось на стадионе «Молодежный».
Издание станет памятным подарком не только для горожан, но и для гостей праздничного Агрыза.
Президент Татарстана пригласил бизнес провинции Хэйлунцзян в Татарстан и заявил о готовности деловых кругов республики к сотрудничеству.
Индивидуальные предприниматели должны уплатить 46 миллионов 694 тысячи рублей.
Депутаты районного Совета одобрили кандидатуру Рината Хайруллина.
Мечеть, построенная татарами в начале XX века, находится в плохом состоянии и требует внимания.
Традиционно праздник начался соревнованиями по рыбной ловле, которые длились два часа.
Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.
Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино