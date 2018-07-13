В Заинске открылось социальное антикафе для подростков и мам с малышами

Открытие антикафе стало возможным благодаря выигранному гранту в размере 400 тысяч рублей.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Заинске при центре «Радость» открылось социальное антикафе «И100рия» для подростков и молодежи. Провести время здесь могут и мамы с малышами, сообщает «Заинск-информ».

Открытие антикафе стало возможным благодаря выигранному гранту в размере 400 тыс. рублей.

Как рассказала директор центра «Радость» Людмила Симонова, в пустующих до этого помещениях был сделан капитальный ремонт и оборудована игровая комната с компьютером и приставкой, а также кинозал. Сейчас во всех помещениях установлена удобная мебель.

В кинозале можно не только смотреть фильмы, но и устраивать презентации или организовывать командные игры. Организаторы также обустроили кухню с микроволновой печью, кофе-машиной и тостером. Однако ребята приходят не утолить голод, а пообщаться – с пользой провести свое свободное время.

Людмила Симонова подчеркивает, что антикафе, открывшееся в городе, – это антиулица или антиподвал. В этом заведении приветствуются только здоровый образ и здоровое общение.

Мамы с малышами могут отдохнуть в специальном оборудованном помещении, в котором создано много различных игровых зон. Здесь также расположены галокамера и сенсорные комнаты.