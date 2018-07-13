Нижнекамцы смогут пообщаться с писательницей Полиной Дашковой по телемосту

Все желающие могут присоединиться к разговору в Центральной библиотеке имени Г. Тукая 19 июля.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 19 июля Нижнекамск присоединится к телемосту с писательницей Полиной Дашковой, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Все желающие могут присоединиться к разговору в Центральной библиотеке имени Г. Тукая в 13 часов.

Помимо библиотеки Нижнекамска, на связи с автором будут библиотеки 20 регионов России. Встреча с читателями состоится в преддверии выхода новой книги писательницы. Новый роман увидит свет после четырехлетнего перерыва. .

Полина Дашкова – автор детективных и исторических романов. Первая же книга «Кровь нерожденных» принесла писательнице широкую известность. Ее книги переведены на немецкий, французский, китайский, датский, испанский, польский и венгерский языки. По книгам писательницы «Место под солнцем» и «Херувим» снято два телесериала.