В Нижнекамске облагородят озеро Каракуль

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Одно из самых крупных озер Нижнекамска – Каракуль – будет облагорожено, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.
В народе озеро называет Пионерским – это один из самых крупных водоемов в округе. Он располагается вдоль города, на границе с поселком Красный ключ.
Озеро неглубокое, поэтому здесь часто можно увидеть лебедей, которым легко добывать себе пищу на мели. Местные жители рассказывают, как стаи лебедей сменяют друг друга. Каракуль – излюбленное место для рыбаков. Из рыбы здесь водятся щука, лещ, окунь и плотва. Но в последнее время из-за засушливого лета озеро становится все мельче.
Представители Казанского (Приволжского) федерального университета разработают программу экологического мониторинга состояния озера. Цель мониторинга – оперативное реагирование и предупреждение негативных экологических ситуаций. Средства на мониторинг будут выделены из местного бюджета.
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