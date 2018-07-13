В Нижнекамске облагородят озеро Каракуль

Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Одно из самых крупных озер Нижнекамска – Каракуль – будет облагорожено, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Первый этап реконструкции водного объекта включит комплексное исследование дна, состава воды, флоры и фауны водоема.

В народе озеро называет Пионерским – это один из самых крупных водоемов в округе. Он располагается вдоль города, на границе с поселком Красный ключ.

Озеро неглубокое, поэтому здесь часто можно увидеть лебедей, которым легко добывать себе пищу на мели. Местные жители рассказывают, как стаи лебедей сменяют друг друга. Каракуль – излюбленное место для рыбаков. Из рыбы здесь водятся щука, лещ, окунь и плотва. Но в последнее время из-за засушливого лета озеро становится все мельче.

Представители Казанского (Приволжского) федерального университета разработают программу экологического мониторинга состояния озера. Цель мониторинга – оперативное реагирование и предупреждение негативных экологических ситуаций. Средства на мониторинг будут выделены из местного бюджета.