Московский музей Победы покажет в Казани фильм «День войны»

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ состоится показ документального фильма «День войны», который представит московский Музей Победы, сообщает пресс-служба музея.
Кинокартина создана на основе материалов, снятых 160 фронтовыми операторами.
Акция приурочена к 75-летию победы в Курской битве. Она продлится с 5 июля по 27 августа. В Музее Победы показ фильма состоится 23 августа – в день победы советских войск в Курской битве.
Музей Победы запустил федеральный проект «Территория Победы» в прошлом году. Его цель – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века. Сейчас проект охватывает более 150 музеев по всей стране.
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Кинокартина создана на основе материалов, снятых 160 фронтовыми операторами.
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