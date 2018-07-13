От ледника в Гренландии откололся 6,5-километровый айсберг

Ледяная масса, являвшаяся частью одного из крупнейших ледников Хельхейма, ушла в Атлантический океан.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Американские ученые разместили на YouTube видео, запечатлевшее отколовшийся от Гренландии огромный айсберг, протяженность которого составляет 6,5 километра.

Айсберг в июне этого года отделился от Хельхейма, одного из самых крупных ледников в Гренландии. Ледяная масса погрузилась в воду за полчаса и ушла в Атлантический океан.

Специалисты наблюдают за Хельхеймом на протяжении 65 лет. По словам ученых, ледник является одним из самых быстро исчезающих в мире.