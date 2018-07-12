Facebook признал 65 тысяч россиян заинтересованными в госизмене

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Социальная сеть Facebook с помощью своих алгоритмов для таргетирования рекламы сочла 65 тыс. россиян заинтересованными в государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.
При этом, хотя соцсеть не передает сведения об интересах конкретных пользователей третьим лицам, их вполне можно получить. Так, можно разместить предназначенную для определенной группы рекламу, а затем сохранить IP-адреса всех, кликнувших на нее.
После получения журналистского запроса Facebook удалила соответствующую категорию. В компании пояснили, что имели в виду интерес пользователей к историческим случаям государственной измены.
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