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В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

12 июля 2018, 23:39

ПолитикаПроисшествия

Полиция рассказала об инциденте с мужчиной в Солсбери

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Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Полиция Солсбери рассказала об инциденте с 30-летним мужчиной на Касл-стрит. Стражей порядка вызвали в ресторан Zizzi, где бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль обедали в день отравления 4 марта, передает Sky News.

С учетом расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери полиция приняла особые меры безопасности, о чем и сообщила в своем Twitter’е.

Касл-стрит была временно перекрыта, но затем движение по ней было возобновлено. Мужчина, чье состояние вызвало беспокойство, был доставлен в больницу. Врачи пришли к выводу, что ни его здоровью, ни здоровью иных лиц сейчас ничего не угрожает. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.

Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули недавно пришел в себя.

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В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

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