До середины июля подоходный налог должны уплатить около десяти тысяч челнинцев

Индивидуальные предприниматели должны уплатить 46 миллионов 694 тысячи рублей.

(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ»). До 16 июля почти 10 тыс. жителей Набережных Челнов должны уплатить подоходный налог за прошлый год, сообщает пресс-служба местной налоговой инспекции.

По итогам 2017 года представили декларации 9 тыс. 872 налогоплательщика, что составляет 92,63 процента от общего числа челнинцев, получивших в прошлом году доходы.

Индивидуальные предприниматели представили 2765 деклараций по НДФЛ. В общей сложности они должны уплатить 46 млн 694 тыс. рублей.

Почти в три раза больше деклараций заполнили физические лица: 7 тыс. 819 челнинцев должны уплатить 43 млн 508 тыс. рублей.