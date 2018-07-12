До середины июля подоходный налог должны уплатить около десяти тысяч челнинцев

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(Набережные Челны, 12 июля, «Татар-информ»). До 16 июля почти 10 тыс. жителей Набережных Челнов должны уплатить подоходный налог за прошлый год, сообщает пресс-служба местной налоговой инспекции.
По итогам 2017 года представили декларации 9 тыс. 872 налогоплательщика, что составляет 92,63 процента от общего числа челнинцев, получивших в прошлом году доходы.
Индивидуальные предприниматели представили 2765 деклараций по НДФЛ. В общей сложности они должны уплатить 46 млн 694 тыс. рублей.
Почти в три раза больше деклараций заполнили физические лица: 7 тыс. 819 челнинцев должны уплатить 43 млн 508 тыс. рублей.
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