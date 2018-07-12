В Елабужском районе РТ утвердили руководителя исполкома

(Елабуга,12 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня депутаты Совета Елабужского района РТ одобрили кандидатуру Рината Хайруллина на пост руководителя исполкома муниципалитета.
До конца апреля Хайруллин работал первым заместителем руководителя райисполкома, а после того, как Роман Исланов покинул свой пост, был назначен исполняющим обязанности руководителя исполкома района.
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Депутаты районного Совета одобрили кандидатуру Рината Хайруллина.
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