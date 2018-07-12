Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку после испытательного полета

В результате инцидента никто не пострадал, причины случившегося выясняются.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил после испытательного полета аварийную посадку в Летно-исследовательском институте имени Громова под Москвой. Об этом рассказал генеральный директор ЛИИ Евгений Пушкарский, передает РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. Полеты на территории института продолжаются, аэродром работает в штатном режиме, добавил он.

Согласно информации производящей авиалайнер компании «Гражданские самолеты Сухого», после завершения испытаний по оценке аэродинамических характеристик машины с законцовками крыла при посадке не была полностью выпущена правая стойка шасси.

Испытательное воздушное судно после выработки топлива благополучно село на специально подготовленную полосу. Экипаж самолета состоял из летчика-испытателя, инженера по летным испытаниям и представителя сертификационного центра.

Повреждения SSJ после жесткой посадки в сообщении пресс-службы ГСС названы незначительными и подлежащими исправлению. Причины случившегося выясняются.