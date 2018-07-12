Минниханов поздравил участников пятой республиканской полевой олимпиады юных геологов

Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня с открытием пятой республиканской полевой олимпиады юных геологов Президент РТ Рустам Минниханов поздравил всех участников и гостей мероприятия, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минниханов выразил радость, что в олимпиаде юных геологов участвуют команды из различных регионов России, в том числе из Крыма, а также из Белоруссии, Казахстана.

Президент отметил, что профессия геолога является очень благородной и непростой. Геологами люди становятся не тогда, когда поступает в университет, — они должны выбрать эту профессию уже в школе, уверен он.

«На вас возлагаются огромные надежны. Ваши знания, ваша смекалка, ваш опыт — это наше будущее, будущее нашей страны. Желаю вам успехов и спасибо, что вы здесь», — подытожил Президент республики.

Гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов также поприветствовал участников полевой олимпиады. Он с радостью отметил, что расширяется география участников, и подчеркнул важность профессии в современном мире.

«Такие мероприятия, как эта олимпиада, помогут вам все это освоить и понять. И все навыки, которые вы здесь приобретете, уверен, пригодятся вам в жизни», — сказал напутственные слова гендиректор ПАО «Татнефть».

Пятая Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».