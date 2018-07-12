13 июля на озере Лесное проведут экологическую акцию

Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Завтра на озере Лесное, находящемся в Авиастроительном районе Казани, проведут экологическую акцию, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону, а аквалангисты Федерации подводного спорта и члены Русского географического общества — дно озера.

В акции будут участвовать сотрудники минэкологии РТ, активисты социальных и экологических движений, а также все желающие.

К акции можно будет присоединиться с 10 утра. Доехать до озера можно на автобусах № 6 и № 76.