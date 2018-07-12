Порошенко пожаловался на российскую ФСБ по всей Украине

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Во время экспертной дискуссии на полях саммита Североатлантического альянса в Брюсселе украинский лидер Петр Порошенко пожаловался, что российская ФСБ существует якобы на всей территории Украины, сообщают «Известия».
Служба безопасности Украины сообщает о регулярных задержаниях «агентов российских спецслужб» и российских граждан, которые якобы планируют устроить диверсии. Российская сторона многократно опровергала данные заявления.
Так, 11 июля украинская служба безопасности обвинила российских агентов в подготовке кибератаки на Аульскую хлоропереливную станцию, но при этом никаких доказательств по данному случаю она не предоставила.
Саммит Североатлантического альянса проходит с 11 по 12 июля в столице Бельгии. Во встрече участвуют, помимо 29 стран-членов самого альянса, приглашенные руководители других стран-партнеров (Грузия, Украина).
Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с Президентом США Дональдом Трампом.
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