Маргарита Симоньян назвала свое «единственное разочарование» ЧМ в России

Самыми сильными областями с точки зрения проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, пресс-служб и коммунальщиков.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы назвала свое «единственное разочарование», связанное с чемпионатом. То, что родной город Симоньян — Краснодар — мундиаль не принимал, и стало главным минусом для нее.

«Из разочарований чемпионата у меня лично разочарование только одно. Невыход нашей команды я не могу считать разочарованием, потому что мы не рассчитывали, что она дойдёт туда, куда она дошла, так что это, наоборот, радость и гордость. А разочарование у меня только одно — что мой родной Краснодар с великолепным стадионом, который может посостязаться с лучшими стадионами Европы, чемпионат не принимал. Зато Сочи, не менее мой родной, принимал – тоже хорошо. Все остальное просто на пять с плюсом. Но опять-таки это мой личный сантимент, потому что мой родной город. Я думаю, что болельщики от этого никак не пострадали», — отметила Симоньян.

Самыми сильными областями с точки зрения подготовки и проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, ведомственных пресс-служб и коммунальщиков. Первые, по ее словам, выдержали натиск непривычно огромного количества людей, притом не говорящих по-русски, сумели вежливо и деликатно выйти из многих ситуаций, вторые — четко, профессионально и быстро решали проблемы, которые могли бы вылиться в «большой скандал на ровном месте». Выше всяких похвал оценила Симоньян работу городских служб Москвы, которые, несмотря на погодные условия и большую загрузку, вычистили столицу «до блеска».