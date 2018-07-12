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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщает «RT на русском».
Произошло это на 940-м километре перегона Сиг – Энгозеро в Лоухском районе Республики.
По данным агентства, грузовой состав состоял из 118 вагонов. В результате случившегося никто не пострадал, однако авария серьезно повредила ж/д пути.
Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.
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