Рухнувшие вагоны повредили железнодорожные пути.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщает «RT на русском».

Произошло это на 940-м километре перегона Сиг – Энгозеро в Лоухском районе Республики.

По данным агентства, грузовой состав состоял из 118 вагонов. В результате случившегося никто не пострадал, однако авария серьезно повредила ж/д пути.

Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства инцидента.