Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Путин с Моуринью

Перед началом игры между сборными России и Саудовской Аравии в твиттере Симоньян появилась фотография российского Президента с португальцем.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Президент России Владимир Путин с главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время игры между сборными России и Саудовской Аравии, которая прошла на стадионе «Лужники» 14 июня.

«Не знаю, о чем Путин говорил с Моуринью, я там не присутствовала, и тайна эта не раскрыта. Но выглядели они вполне довольными друг другом и довольными знакомством, как нам показалось», — отметила она во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы.

Перед началом матча в твиттере Симоньян появилась совместная фотография российского Президента с португальцем с подписью: «Познакомили хорошего человека с хорошим человеком». Подробности той встречи в СМИ не разглашались.