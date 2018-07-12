Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал о компромиссном решении по поправкам к законопроекту о языках.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Глава Комитета по делам национальностей Госдумы России Ильдар Гильмутдинов рассказал, что рабочая группа обсудила поправки к законопроекту о языках и нашла компромиссное решение. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Те предложения, которые есть и от нас (депутатов Госдумы от Татарстана — прим. Т-и), и от наших коллег, направлены на то, чтобы мы сохраняли изучение родных и государственных языков в обязательной части образовательной программы. В то же время мы обеспечиваем право родителей и учащихся выбирать, какой язык будет изучаться в рамках предмета "Родной язык". Кроме того, прописано, что русский язык также является родным языком, чтобы его могли выбрать русскоязычные дети как предмет, но для изучения в более культурологическом аспекте», — отметил Гильмутдинов.

Парламентарий сказал, что на обсуждении депутаты Госдумы от Татарстана также выразили мнение, высказанное в Госсовете РТ.

«Как раньше, сегодня в рамках той же рабочей группы мы договаривались по компромиссным решениям по изменениям в данный законопроект», — заверил Ильдар Гильмутдинов.

Он отметил, что обсужденные поправки должны быть реализованы в виде текста. Его будет рассматривать Комитет Госдумы по образованию и науке 19 июля.