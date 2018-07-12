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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). На официальном портале мэрии Казани опубликован график отключения горячей воды за июль жилых домой, которые присоединены к сетям АО «Татэнерго».
Отключение горячей воды связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.
Так, в связи с капитальным ремонтом планируется отключить горячее водоснабжение с 17 по 30 июля по улицам Агрономическая, Актайская, Ботаническая, Бутлерова, Вишневского, Глазунова, Достоевского и т. д. С полным списком можно ознакомиться на интернет-портале мэрии.
Сотрудники Комитета ЖКХ обращают внимание горожан на объявления об отключениях на информационных стендах, которые располагаются в подъездах домов.
Информацию о сроках проведения ремонта и возобновления горячего водоснабжения жители города могут узнать у управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд, ТСЖ и ЖСК и теплоснабжающих компаний.
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