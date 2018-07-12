РЖД приобретут 104 новых вагона для пригородных перевозок почти на 6 млрд рублей

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Российские железные дороги в этом году планируют приобрести 104 новых вагона для пригородных перевозок на общую сумму около 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЖД.
В первом полугодии компания уже приобрела 62 новых вагона на общую сумму 3,5 млрд рублей.
Кроме того, в этом году РЖД запланирован капитальный ремонт 1256 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 3,6 млрд рублей. «Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время уже отремонтировано 562 вагона», – говорится в сообщении пресс-службы.
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