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Татар-информ

12 июля 2018, 21:14

Общество

РЖД приобретут 104 новых вагона для пригородных перевозок почти на 6 млрд рублей

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Фото: Салават Камалетдинов

В первом полугодии компания приобрела 62 вагона.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Российские железные дороги в этом году планируют приобрести 104 новых вагона для пригородных перевозок на общую сумму около 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЖД.

В первом полугодии компания уже приобрела 62 новых вагона на общую сумму 3,5 млрд рублей.

Кроме того, в этом году РЖД запланирован капитальный ремонт 1256 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 3,6 млрд рублей. «Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время уже отремонтировано 562 вагона», – говорится в сообщении пресс-службы. 

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