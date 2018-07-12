Самый дешевый в мире автомобиль перестал пользоваться спросом

Автопроизводитель заявил, что в нынешнем виде Tata Nano не может существовать с 2019 года.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Хэтчбек Tata Nano оказался не у дел, и его сняли с производства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

Индийская компания Tata Motors в течение десяти лет выпускала этот автомобиль с 0,6-литровым 38-сильным двигателем. Долгое время Tata Nano отмечался в мировых рейтингах как самый дешевый автомобиль. Однако эта особенность и сыграла с машиной злую шутку — водители не захотели ездить на «дешевке».

Автопроизводитель заявил, что в нынешнем виде Tata Nano не может существовать с 2019 года, и признал проблемы с продажами.

Tata Motors сделала все, чтобы понизить себестоимость самого дешевого в мире автомобиля. Его багажник открывается только изнутри, вместо двух только один «дворник», лишь одно боковое зеркало в базовой комплектации, нет подушек безопасности и внешней топливозаливной горловины, так что для заправки приходится открыть капот.