Главное
В Казани за «липовые» справки судят экс-заведующую отделением психиатрической больницы

Татар-информ

12 июля 2018, 20:30

Культура

Владимир Путин удостоил певицу Валерию ордена Дружбы

Рекомендуем

Фото: instagram.com/valeriya

Валерия награждается «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Валерии Перфиловой (Валерии) орденом Дружбы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что Валерия награждается «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Режиссер «Мосфильма» Владимир Наумов и художественный руководитель петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также Путин удостоил ордена Александра Невского композитора Евгения Доге и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям МИД РФ Михаила Швыдкого.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент подписал указ о награждении орденом Почета генерального директора «Газпром Трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.

Следующая новость

Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ
Новости дня
21:14
РЖД приобретут 104 новых вагона для пригородных перевозок почти на 6 млрд рублей
21:00
Ансамбль «Ретро» исполнит романсы на стихи Державина в Нацмузее РТ

Концерт приурочен к 275-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.

20:50
Минниханов поздравил участников пятой республиканской полевой олимпиады юных геологов

Полевая олимпиада юных геологов проходит с 11 по 17 июля на базе детских оздоровительных лагерей «Солнечный» и «Дружба».

20:44
Самый дешевый в мире автомобиль перестал пользоваться спросом
20:30
Владимир Путин удостоил певицу Валерию ордена Дружбы
20:24
13 июля на озере Лесное проведут экологическую акцию

Участники мероприятия очистят от мусора прибрежную зону и дно водоема.

20:16
Ильдар Гильмутдинов: «Родной язык» должен быть, а каким — пусть выберут школьники

Глава Комитета по делам национальностей ГД РФ рассказал о компромиссном решении по поправкам к законопроекту о языках.

20:14
Стали известны подробности сценария второго приквела «Игры престолов»
20:00
В Набережных Челнах 27 раз отметили праздник кряшен Питрау

Народно-обрядовый праздник отмечается в середине лета, когда приходит время славить природу за ее дары.

19:56
Рустам Минниханов: Вопрос логистики — ключевой в реализации соглашения с провинцией Хэйлунцзян

Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян и Президент Татарстана обсудили возможность организации прямых авиарейсов между регионами.

19:50
Маргарита Симоньян назвала свое «единственное разочарование» ЧМ в России

Самыми сильными областями с точки зрения проведения мундиаля главред МИА «Россия сегодня» сочла работу полиции, пресс-служб и коммунальщиков.

19:44
В Голливуде снимут фильм про спасение детей из пещеры Таиланда
19:34
Порошенко пожаловался на российскую ФСБ по всей Украине
19:31
В Карелии с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
19:28
На южные курорты России поездами дальнего следования перевезено около 160 тыс. детей
19:14
Первое в РТ отделение почты нового формата открылось в Набережных Челнах
19:12
Маргарита Симоньян призналась, что не знает, о чем говорил Путин с Моуринью
19:08
Трамп встретился с Порошенко
19:00
В шорт-лист конкурсной программы мусульманского кино вошло 65 фильмов

Среди татарстанских фильмов за главный приз поборется фильм «Мулла», который стал единственной картиной, прошедшей в основные номинации фестиваля.

18:56
Между Татарстаном и китайской провинцией Хэйлунцзян подписано соглашение о сотрудничестве

До конца 2018 года Татарстан планирует подписать соглашения о сотрудничестве еще с тремя провинциями КНР.

18:50
Симоньян предрекла увеличение турпотока в Россию при послаблении визового режима

Важно не упустить момент эйфории после ЧМ, подчеркнула главный редактор RT и МИА «Россия сегодня».

18:44
Грантовую поддержку получат 708 педагогов РТ
18:36
Опубликован график отключения горячей воды за июль

Отключение горячей воды в Казани связано с проведением ремонтных работ и реконструкции.

18:30
Роспотребнадзор помог жителям РТ отсудить 7 млн у недобросовестных предпринимателей
18:18
В Татарстане за полгода произошло 59 несчастных случаев на производстве

Наиболее частая причина производственного травматизма – ДТП.

События

12 июляНефтяной саммит-2018: Новые технологии, ставка на человека и импортозамещение

12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино

12 июляПраздничное открытие «Ситилинк» в Азино будет проходить с 13 по 15 июля

12 июляКоварная болезнь МакSим: почему певица бросила сцену на пике популярности

12 июляДобро пожаловать или посторонним вход воспрещен: как федеральный Сабантуй стал для батыров лотереей

11 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

11 июляСамые яркие болельщицы матчей ЧМ в Казани: фоторепортаж «Татар-информ»