Владимир Путин удостоил певицу Валерию ордена Дружбы

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Фото: instagram.com/valeriya
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певицы Валерии Перфиловой (Валерии) орденом Дружбы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что Валерия награждается «за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Режиссер «Мосфильма» Владимир Наумов и художественный руководитель петербургского театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Также Путин удостоил ордена Александра Невского композитора Евгения Доге и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посла по особым поручениям МИД РФ Михаила Швыдкого.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что президент подписал указ о награждении орденом Почета генерального директора «Газпром Трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.
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