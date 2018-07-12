Пенсионерам предоставят преимущество над трудовыми мигрантами

Замглавы Минтруда заявил, что власти будут вести жесткую борьбу с возрастной дискриминацией.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В миграционную политику внесут корректировки, которые позволят пенсионерам иметь преимущество над мигрантами в поиске работы, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минтруда Андрея Пудова.

Во время представления членам Комитета Совета Федерации по социальной политике проекта по пенсионной реформе Пудов заявил, что власти будут вести жесткую борьбу с возрастной дискриминацией.

По его словам, проблема нехватки рабочих ресурсов решалась именно за счет привлечения трудовых мигрантов.

«В данном случае мы создаем как раз впервые позитивную историю, когда нам привлечение уже в таком объеме не потребуется», — отметил замминистра.

Он добавил, что, повысив пенсионный возраст, государство сможет обеспечить рост пенсий, который будет обгонять инфляцию.

«Решение, которое мы обсуждаем, позволяет эту нехорошую тенденцию исключить и обеспечить рост пенсий темпами более высокими, чем инфляция», — заключил он.

Ранее сообщалось, что глава Роструда Всеволод Вуколов назвал зрелых работников подарком для предпринимателей.